Siro López provoca un terremoto con sus acusaciones sobre Pedrerol: "Pueden ser motivo de cárcel"

El periodista sarriano Siro López ha desatado un terremoto en el mundo de la comunicación deportiva. En un vídeo en su canal de Twitch, el comunicador, recientemente distinguido por El Progreso como Lucense del Año, denuncia las "prácticas laborales" de Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, al que acusa de presionar a medios para que no contratasen a periodistas que habían salido mal de su programa.

Brutales estos 3 minutos de Siro López denunciando a Josep Pedrerol y sus prácticas laborales.



Siro🎙️: "Sólo hace falta que alguien tire de la manta. ¿Conocen el movimiento 'Me too'?"



"Han salido cosas, pero hay algunas, que cuando salgan, pueden ser hasta motivo de cárcel". pic.twitter.com/EyBT1mI3V1 — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) February 21, 2024

Pero eso no es todo, Siro López alude también al movimiento Me Too, iniciado en Estados Unidos a raíz de las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein. "Han salido algunas cosas para denunciar y hay algunas más que cuando salgan pueden ser motivo de cárcel", deslizó el sarriano, quien ahora triunfa con su canal de Twitch.

En varias ocasiones, el sarriano tacha de "miserable" a Pedrerol, con quien mantiene una larga enemistad.