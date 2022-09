Siro López asegura haber sido víctima de las "prácticas sicilianas" de Pedrerol

Los comentarios del tertuliano de El Chiringuito Pedro Bravo sobre Vinicius Jr. siguen causando reacciones y consecuencias derivadas más de una semana después de pronunciarlos. Su tinte racista indignó al propio jugador y al mundo del fútbol, que condenaron sus palabras y animaron al futbolista a seguir bailando en sus celebraciones.

El rechazo general se empañó con los cánticos de algunos aficionados del Atlético de Madrid, que aprovecharon el derbi para gritarle a Vincius que era "un mono". No obstante, el asunto no quedó aquí.

El periodista Iñaki Angulo afirmó en su canal de YouTube que desde El Chiringuito habían amenazado a Vinicius con criticarle duramente si publicaba un vídeo contra el racismo a raíz de esos comentarios de Pedro Bravo. "Si sacas ese vídeo vamos a destrozarte", le habrían comunicado al futbolista. El youtuber también acusó al espacio televisivo de "prácticas absolutamente mafiosas". La reacción de Josep Pedrerol, presentador del mencionado programa, fue contundente: emprenderá una querella criminal contra Angulo.

Parece que la dura respuesta de Josep Pedrerol no ha amedrentado al periodista sarriano Siro López, que también se ha querido sumar a la polémica. Tanto Pedrerol como López comparten una relación de enemistad que no tratan de ocultar, pero ahora Siro ha desvelado las supuestas acciones del comunicador catalán contra su persona.

"Él ha intentado que las marcas no se anuncien conmigo, hablando con algunas casas comerciales. Eso no sé cómo catalogarlo, no vaya a ser que me mande a mí también una querella criminal. No sé si lo podemos llamar prácticas...". En ese momento Siro López se pensó dos veces lo que decir, pero finalmente se lanzó a la piscina: "¡Correcto! Prácticas napolitanas o prácticas sicilianas", sentenció.

El sarriano continuaba afirmando que "eso lo he vivido yo, no me lo tiene que contar nadie", y puso como ejemplo el anuncio de una herramienta para hacer la declaración de la renta que finalmente acabó protagonizando Pedrerol.

FLORENTINO PÉREZ

Siro López, desencadenado, también contó un caso en el que el implicado en las supuestas amenazas de El Chiringuito fue Florentino Pérez: "Tengo que contarlo, aún a riesgo de que me envíe a sus abogados. He vivido otra en la que tuve que intervenir, tuve que hacer de juez de paz. He vivido una amenaza a Florentino Pérez porque el personaje [Pedrerol] estaba molesto porque consideraba que Florentino le daba demasiada información a Antonio [García] Ferreras. En aquel momento, cuando hablaba con Florentino, se refería a él como 'tu asesor'. Después, cuando lo ficharon, pasó a ser 'Antonio".

"Eso lo viví yo y no me puede dejar por mentiroso, ni él, ni nadie [...] Esa conversación no está grabada, pero sí está en un WhatsApp", afirmó. "Lo digo para que se ahorre el trabajo, si quiere hablar con sus abogados. Esa conversación la tengo en el WhatsApp con Florentino Pérez, que me dijo que a él no lo amenazaba nadie y que no iba a transigir. Entonces tuve que intervenir para que las aguas volviesen a su cauce y volvieran a hablarse", declaró Siro.