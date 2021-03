Siro López, contra Pedrerol: "A lo mejor la profesión la conviertes tú en una puta mierda"

El periodista deportivo Siro López ha criticado con dureza a Josep Pedrerol, por la entrevista que el presentador de El Chiringuito de Jugones ha concedido a Ibai Llanos, a quien le ha acusado de mentir sobre su marcha y de convertir el programa en "una pocilga".

El comunicador sarriano ha explicado en su canal de Twitch que si se fue de Mediaset no fue por un "problema de dinero", sino de "dignidad". Siro ha comentado que Pedrerol le había prometido ganar una cantidad de dinero que a lo largo del mes el presentador fue reduciendo.

"Este señor, un 23 de diciembre, sin yo pedirle nada, me dice que voy a ganar una cantidad. A mediados de enero se desdice y me dice que voy a cobrar otra. Y el 30 de enero, cuando yo llevo trabajado todo ese mes, me dice que tenemos que volver a hablar porque no me puede pagar todo lo que me había prometido. Supongo que pensando que yo no tenía donde caerme muerto y que me iba a tener que joder, con lo que él me dijera", asegura el periodista gallego, que afirma que sus planes tras dejar El Chiringuito no era hacer reportajes, sino ser tertuliano de Tiki Taka y narrador de los partidos de la selección española de baloncesto, no para hacer reportajes.

El conflicto se remonta a finales de 2013, cuando Pedrerol y su equipo están a punto de dar el salto a Atresmedia. Entonces el presentador les pidió "que hicieran un esfuerzo" económico para que nadie se quedara atrás, pero, Siro se negó a hacer dicho esfuerzo, según afirmó el presentador de El Chiringuito.

"En ese momento no sé si Siro se sintió engañado o traicionado. Es posible y me parecería hasta normal. Me pude equivocar en muchas cosas, pero yo no guardo rencor ni a Siro ni a nadie que se haya ido porque han hecho grande a El Chiringuito", dijo el presentador.

Siro, por su parte, ha explicado que tenía una oferta desde hacía cuatro meses, pero que no se fue "por solidaridad, porque las estábamos pasando putas en Intereconomía y decidí continuar en Punto Pelota. Eso sí era solidaridad. Entonces, qué cojonones me estás contando", ha respondido el sarriano.

Al margen del asunto económico, Siro ha cargado contra Pedrerol por hacerse con un programa deportivo de "terturlia" y de "información" y convertirlo en un "circo" y, por momentos, en "una auténtica pocilga", según ha dicho. "No has inventado nada, lo que has hecho es copiar a Sálvame"

Uno de los momentos más llamativos de esta retransmisión de Siro ha sido cuando le ha reprochado a Pedrerol que la profesión "no es una mierda". "A lo mejor la conviertes tú en una puta mierda", pero que eso no es la profesión, "por mucho que te subas a ese púlpito para poco más que dar lecciones de periodismo".