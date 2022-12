"Pasamos una temporada realmente mala. Perdimos el trabajo y todo lo que teníamos. Ganábamos más de 5.000 euros al mes y teníamos unos gastos de unos 3.500. De repente, dejamos de tener dinero para asumir esos gastos". Cinco años después de viralizarse uno de los clips más famosos de la memesfera española, el de Simón Pérez y Silvia Charro explicando las hipotecas a tipo fijo sensiblemente ebrios, los protagonistas del clip han concedido una entrevista en la que recuerdan aquel momento y revelan qué ha sido de sus vidas desde entonces.

Ambos creen que desde el medio que publicó el clip hubo mala intención, porque pudieron no emitir el vídeo, ya que sabía que ambos estaban muy perjudicados y "buscaron el morbo", según señalan a El Periódico de España. El clip se gestó tras una juerga, cuando les comunicaron que la pieza original que habían grabado no servía por cuestiones técnicas y que tenía que repetir la filmación. El resultado, si no lo conocen, pueden verlo aquí:

"Lo perdimos todo. Tuvimos problemas psicológicos. Pasamos una época chunga; tuvimos que irnos a Galicia, a vivir a casa de la abuela de Silvia o en un coche", señalan.

Lo más sorprendente sea, quizá, que esta pareja de economistas se dedica actualmente a plantar marihuana en Macedonia del Norte. "Pero lo hacemos para la industria farmacéutica", aclaran.