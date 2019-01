Silvia Abril: "A los Goya voy cubierta de vaselina para que las críticas me resbalen" 

La actriz y cómica Silvia Abril, copresentadora de la 33 edición de la gala de los Premios Goya, que se celebrará el próximo 2 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, ha bromeado con que asistirá al evento "bien cubierta de vaselina para que las criticas me resbalen".

"Me enfrento a los Goya con mucha ilusión y olvidándome de eso que dicen de que es un marrón presentarlos, es un reto para mi y me he cubierto de vaselina para que me resbale bastante todo", ha señalado a Europa Press la actriz, que debuta en este papel, junto con Andreu Buenafuente, que ya presentó la gala en su 24 y 25 edición.

"Voy bien cubierta de vaselina para que las críticas me resbalen porque con miedo no vas a ningún lado en el escenario, así que vamos a saltar", ha reiterado.

En las últimas cuatro ediciones, tanto Dani Rovira, que participó en tres ocasiones consecutivas desde 2014, y el dúo de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, en 2018, fueron criticados por el público.

"En los Goya voy a poder hacer lo que sé hacer, de la mano de Andreu, que es comedia, reírnos de todo y presentar una gala que al final es la fiesta del cine español y todos quieren pasárselo bien", ha enfatizado Abril.