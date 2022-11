"Me siento agradecida con la vida"

La periodista Sara Carbonero quiso este martes dar las gracias y contar en primera persona cómo se encuentra después de recibir el alta hospitalaria el pasado lunes, una semana después de ser operada de urgencia en la Clínica Universitaria Navarra, en Madrid, tras un control rutinario.

"Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante", escribía Carbonero junto a un vídeo que publicaba este martes en su perfil de Instagram, donde reúne a 3,4 millones de seguidores.

"Me siento en paz y agradecida con la vida, también con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma. Que nos hacen un poquito más sabios y nos enseñan a vivir al día", añadía. En la publicación se podía ver a la presentadora saliendo del hospital en un coche, sonriente y de copiloto, con la melena al viento y escribiendo el mensaje "¡Gracias!" en una pizarra.

"Este vídeo es del lunes, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", explicaba ella misma en el mensaje del vídeo, que acababa con una cita del poeta Walt Whitman: "Me he dado cuenta de que estar con los que uno quiere es suficiente".