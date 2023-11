Shannen Doherty revela que su cáncer se ha extendido a los huesos: "No me quiero morir"

El cáncer sigue sin dar tregua a Shannen Doherty. La actriz, de 52 años, ha revelado que el cáncer de mama en estadio 4 que padece avanza con rapidez y ya se ha extendido a sus huesos.

La intérprete dio detalles de su estado de salud en una entrevista ofrecida a la revista People y que ha sido publicada este miércoles. En ella, Doherty reconoce lo duro que está el día a día de su tratamiento contra la enfermedad. "No me quiero morir", reconoce.

Sin embargo, la actriz de Sensación de vivir y Embrujadas también ha mandado un mensaje de esperanza y afirma que vuelve a estar abierta al amor a pesar de que "hace tres semanas no estaba preparada en absoluto". "No he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar", prosigue, "no estoy acabada".

Además, Shannen Doherty afirma sentirse con ganas de proseguir con sus proyectos, como un podcast que estrenará el próximo 6 de diciembre. "Los enfermos de cáncer queremos trabajar, abrazar la vida y seguir adelante", explica, "aunque suene cursi, somos los que tenemos más ganas de trabajar porque damos gracias por cada segundo que logramos estar aquí".

"Mi miedo es obvio"

La intérprete anunció en febrero de 2020 que volvía a luchar contra el cáncer de mama en avanzado estado que le fue diagnosticado en 2015.

Tres años después, en junio de este año, la estadounidense confesó el nuevo varapalo relativo a su enfermedad, anunciando que tenía metástasis en el cerebro: "Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y estaban pasando muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos", escribió la intérprete en sus redes sociales, donde compartió unas duras imágenes sobre el proceso de radioterapia al que se ha sometido.

"Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y enfrentar lo que sea que esté frente a ellos", animó Doherty.