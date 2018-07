A cantante colombiana Shakira declarou este xoves que viviu os meses "máis duros" da súa vida cando sufriu unha hemorraxia nas cordas vocais, situación que lle fixo pensar que perdería a súa voz e posteriormente valorar máis a súa carreira e conseguir unha "conexión case metafísica" co público.

A intérprete de La bicicleta e Chantaje reflexionou sobre esa cuestión de saúde nunha rolda de prensa previa á cerimonia de inauguración dos XXIII Xogos Deportivos Centroamericanos e do Caribe, que se disputan desde o xoves na súa cidade natal, Barranquilla, e na que ela interveu.

VOZ. "Foron os meses máis duros da miña vida. Moitas veces preguntábame por que estaba a pasar por tantos obstáculos. Había días nos que non tiña ganas de levantarme. Nunca pensei que podería chegar a perder a miña voz. Pensei que chegaría a perder moitas outras cousas na vida, pero nunca a miña voz. Cando me atopei nesa situación, foron os días máis difíciles", confesou conmovida.

Shakira, emocionada por regresar a Barranquilla 12 anos logo do seu último concerto, sinalou que tras "pasala mal lle dá agora "máis importancia" á amizade e contou que gozou como nos seus inicios a primeira etapa da súa xira El Dorado World Tour.

"Nunca valorei tanto a miña carreira como agora. Nunca valorei estar no escenario e cantar co público como agora", indicou.

A cantante, emparellada co futbolista español Gerard Piqué, admitiu que aínda ten as súas dúbidas sobre a resposta da súa garganta: "Aínda non estou libre de todos eses medos. Quizá por iso, cada vez que saio a cantar é unha bendición".

Shakira falou da "feliz coincidencia" de estar ligada coa súa música aos eventos deportivos logo da súa participación nos mundiais de Alemaña 2006, Sudáfrica 2010 e Brasil 2014, cos seus éxitos Hips don't lie, Waka waka e LaLaLa.