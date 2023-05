La gala de los Premios de Billboard se celebró en el Wasco Center de Miami, al que la cantante llegó acompañada por parte de su familia. En el acto decidió no pasar por la alfombra roja ni atender a los medios de comunicación, al contrario de otras artistas latinas como Emilia, la venezolana Evaluna Montaner o Thalía. Una vez en la gala, Maluma, fue el encargado de entregarle el premio.

En su emotivo discurso, la artista confesó que la música fue la que la puso "de regreso cuando me sentí más perdida". Además, no dejó pasar la oportunidad de soltar otro dardo hacia su expareja, Gerard Piqué: "Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es", expresó la colombiana. "La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas".

"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. (...). A qué mujer no le ha pasado que por lograr la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado", reconoció.

Durante su discurso, también aprovechó para realizar un balance de este último año y de su trayectoria personal y profesional.