Shakira publica un adelanto de 'Soltera', su nuevo hit: "Ya estoy suelta"

Shakira, la popular cantante colombiana, tiene tema nuevo y ya lo ha adelantado en sus cuentas de Instagram y Facebook. Se titula Soltera y se suma a la serie de canciones de despecho y empoderamiento que la artista ha lanzado tras el fin de su relación con el exfutbolista y empresario Gerard Piqué.

En el vídeo publicado, se puede ver a Shakira bailando, con ritmos afrobeat y urbanos, junto a otras celebridades como Danna Paola, conocida por su papel en la serie Élite; la influencer venezolana Lele Pons; la cantante brasileña Anitta y la modelo jamaicana Winnie Harlow. De fondo se escucha un fragmento de la letra de Soltera: "Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Ya estoy suelta y ahora y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera".

Millones de 'Me gustas' en redes sociales

El adelanto, que dura apenas unos segundos, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. En menos de 12 horas, el post ha acumulado 2 millones de Me gustas y cerca de 39.000 comentarios, lo que evidencia las ansias de los fans por seguir escuchando los mensajes musicales de la artista colombiana.

Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira ha lanzado varios temas musicales que han tenido un gran impacto en el público. Canciones como Te Felicito, Monotonía y su colaboración con Bizarrap han sido enormemente populares, consolidando su posición como una de las artistas latinas más influyentes de la actualidad.

Estos temas han abordado temáticas relacionadas con el desamor, la superación personal y el empoderamiento femenino, resonando con millones de seguidores alrededor del mundo. La combinación de letras contundentes, ritmos pegadizos y la inconfundible voz de Shakira han sido clave en el éxito de estos lanzamientos.

Gran expectación en torno al lanzamiento de 'Soltera'

Tras el adelanto compartido en Instagram, los fans de Shakira están a la espera del lanzamiento oficial de Soltera. Se prevé que este nuevo single siga la línea de sus últimas producciones, con un mensaje potente y una melodía envolvente.

Además, la colaboración con otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo en el vídeo ha aumentado la expectación en torno a este lanzamiento. Se espera que Soltera se convierta en un nuevo y rentable himno de poder femenino y un éxito en las listas de reproducción.

¿Grabada sin permiso bajo su falda?

Mientras ultima su nuevo trabajo, Shakira aprovecha para divertirse. El pasado sábado fue grabada bailando sensualmente en una pasarela del club LIV Miami, en la ciudad estadounidense del mismo nombre.

Las imágenes causaron revuelo porque se veía a la cantante diciéndole a una persona que no la filmase desde abajo y en distintos medios se publicó que estaba siendo grabada sin permiso bajo su falda por un fan. No era así. Lo hacía un miembro de su equipo, según Sofia Bukele, directora de Hispanic and Latam Media Relations, en un comunicado.

Bukele agregó que después de lo que algunos medios calificaron como "un momento incómodo" "la colombiana le pidió a sus fans que dejaran sus teléfonos para que disfrutaran el momento junto a ella y estuvieran presentes para disfrutar de una noche inolvidable".

Después de que le pidiera de palabra y con gráficos gestos a quien estaba filmando su baile que no captara imágenes por debajo de su vestido mini de color "nude", la cantante bajó de la pasarela donde deleitó al público con su célebre movimiento de caderas, según se ve en el vídeo.

Las también cantantes Danna Paola, Anitta y Lele Pons, y la modelo Winnie Harlow se unieron a ella y siguieron animando la cabina del DJ hasta altas horas de la madrugada.