Shakira pasa página: "Se nos perdió el amor a mitad de camino"

Shakira tiene nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, un viaje por el vasto paisaje del pop latinoamericano y sus subgéneros, tras una época de desahogo marcada por traiciones y desafíos que la han devuelto a su esencia personal y musical.

"A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno", aseguró la cantante colombiana en un evento en el Hard Rock Hotel a las afueras de Miami, en el que presentó su álbum en la medianoche del jueves.

Con canciones que ya han batido récords y ocho nuevas, el álbum —el primero en siete años— está marcado por la complicada separación de Shakira del padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, y su recuperación, en lo que ha descrito como "una conversación" con sus fans. De esa relación habla en una de las nuevas canciones del disco, Última, que asegura que será la última que escribe sobre su expareja.

"Nos queda lo aprendido", dice, en una composición en la que revela que "pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente" y que "se nos perdió el amor a mitad de camino".

En una entrevista, la cantante explicó este jueves que esa canción fue escrita cuando "el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo". "Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto", señaló.

Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, los DJ y productores Bizarrap y Tiësto, y las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha, la acompañan en doce de las canciones del proyecto, a ritmo de reguetón, bachata, balada, electro y synth-pop, corridos tumbados sierreños y urbanos y trap.

Las mujeres ya no lloran, el décimo segundo álbum de su carrera, es "conceptual" y se fue desarrollando orgánicamente, en palabras de la propia Shakira. Se trata, además, de un disco sobre las etapas que vive un corazón roto, pero también de cómo se recupera. No todas las canciones son de desamor.

"Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí", manifestó Shakira minutos antes de dar por lanzada oficialmente esta producción, que ya recibió siete discos de platino por los temas publicados como adelantos a partir de 2022.

La cantante calificó el proyecto como un "testamento a la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de la fuerza femenina" durante el evento en el Hard Rock Hotel.