Shakira lanza tema dedicado a sus hijos y se va de cita con Lewis Hamilton

La cantante colombiana Shakira publicó este viernes en todas las plataformas la canción titulada Acróstico, cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, un nuevo tema tras la trilogía dedicada a su ex, Gerad Piqué y la colaboración con Karol G en TQG.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad", entona Shakira en su canción. Con este tema, la de Barraquilla parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación, como se puede escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor", recita.



Pero la colombiana no solo atraviesa un dulce momento en lo profesional, sino que también disfruta al máximo de su nueva vida en Miami. Recientemente se la pudo ver en el paddock del GP de Miami de Fórmula 1, un deporte al que la cantante parece estar muy unida tras sus últimos encuentros con uno de los pilotos más laureados de la parrilla. Y es que tras la carrera, Shakira y Lewis Hamilton disfrutaron de una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona, Cipriani, ubicado en el downtown. Allí se dejaron ver sin ningún tipo de reparo, haciendo saltar todas las alarmas sobre una posible amistad especial entre ellos.

Shakira el dia de hoy con Lewis Hamilton en Miami Florida 👀😮 pic.twitter.com/WAfHL5Ap8m — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 11, 2023

Unos rumores que continúan in crescendo después de que la de Barranquilla repitiera cita con el piloto británico. En las últimas horas no paran de circular por las redes sociales varias imágenes donde se ve a Shakira y Hamilton navegando a bordo de un yate, en compañía de un grupo de amigos. Este nuevo material fotográfico está provocando una gran vorágine en Twitter, donde los seguidores de la artista verían con muy buenos ojos que su ídola estuviera de nuevo ilusionada en el amor.