Shakira celebra San Valentín con más indirectas a Piqué: "Podría matar a mi ex"

Shakira ha vuelto a revolucionar las redes sociales con un divertido vídeo en el que, de nuevo, aprovecha para lanzar dardos al padre de sus hijos, Gerard Piqué, y a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía. Esta vez la artista colombiana no ha elegido una de sus canciones —tras el increíble éxito de su colaboración con Bizarrap—, sino que ha optado por entonar el tema de Kill Bill I might kill my ex: "Podía matar a mi ex".

Más allá de su revelador título, la pieza elegida no puede ser el azar, porque la letra está plagada de frases que sus seguidores en seguida han interpretado como una nueva indirecta para el futbolista y su novia, publicada, curiosamente, en el día de San Valentín. "Odio verte feliz si no soy yo la razón", reza la canción elegida por la artista de Barranquilla. "Tal vez, tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", dicen otros versos del tema que suena de fondo en el vídeo.

Más allá del contenido musical, el look y el escenario elegido por Shakira tampoco han pasado desapercibidos. La cantante aparece 'fregando' una alfombra, ataviada con ropa elegante y subida a unos tacones de vértigo mientras entona la canción. "Está limpiando todo lo que salpicó", "Tenemos la misma idea nula de fregar" o "Limpiando la escena del crimen" son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la red social.