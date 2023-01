El set interior de Alcaraz

Carlos Alcaraz no podrá lucir su número uno del mundo en el Abierto de Australia por culpa de una lesión, pero su atlético cuerpo sí que lo puede lucir. Y debe de hacerlo tan bien como jugar al tenis, pues la compañía estadounidense de ropa interior Calvin Klein lo ha elegido para protagonizar su última campaña: Calvins or Nothing.

El deportista murciano, de 19 años, tomó parte en varias sesiones de fotos y vídeos dirigidos por la fotógrafa estadounidense Gray Sorrenti luciendo hasta tres modelos de calzoncillos distintos: Modern Cotton, Cotton Stretch y Cotton Classic Underwear, así como con el nuevo denim Classic Straight. También muestra en estilos selectos de la nueva colección Calvin Klein 1996 Underwear, que se lanza la próxima semana.

La carrera de Alcaraz es tan meteórica en las pistas como en el campo de la publicidad, pues ya tiene contratos de patrocinio firmados con Rolex, BMW, El Pozo o la Región de Murcia.

La campaña Calvins or Nothing fue lanzada en el mes de octubre de 2022 y tuvo como protagonistas a la actriz y cantante Maya Hawke, y al futbolista belga Romelu Lukaku.

La firma norteamericana ha recurrido en numerosas ocasiones a deportistas de élite para presentar sus nuevos productos. La razón es simple, son caras conocidas en todo el mundo y, al estar en buena forma física gracias a su actividad al más alto nivel, las prendas lucen bien en sus cuerpos de modelo.

Los futbolistas Freddie Ljunberg, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, o el tenista español Fernando Verdasco han formado parte de las campañas de Calvin Klein en algún momento, pero la lista se amplía mucho más si se tienen en cuenta otras marcas de ropa interior: Rafa Nadal, Leo Messi, David Beckham o Didier Drogba lucieron su cuerpo como lo hace ahora Carlos Alcaraz, el número uno del mundo del tenis y un claro aspirante al podio en el de la publicidad