Rumores de una posible crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Los rumores de una crisis matrimonial entre Sergio Ramos y Pilar Rubio suenan con más fuerza tras la gala de los Latin Grammy. El futbolista acudió a la gala celebrada en Sevilla con su hermana Mirian y no con su pareja, lo que hizo saltar las alarmas de una posible ruptura.

Todo apunta a que los problemas venían de antes. Muchos apuntaron durante la presentación del futbolista en el Sevilla CF, la seriedad y frialdad de Pilar Rubio durante todo el acto, a pesar de que Ramos le dedicó unas palabras a ella y a sus hijos.

Los rumores están servidos y ahora hay teorías para todos los gustos. En el programa Vamos a Ver de Telecinco, la periodista Marisa Martín Blázquez ha indicado que el posible motivo de la crisis sea una tercera persona. La periodista ha hablado de una mujer con la que Sergio Ramos estaría quedando y de la que conoce "nombre y apellidos" pero que ha explicado que " hasta que no siga con las investigaciones, no voy a nombrar".

Realidad distinta presentaba la periodista Pilar Vidal en Espejo Público. Vidal asegura que la modelo estaba acreditada y confirmada para la gala, aunque al final no ha asistido. ''¿Puede ser que haya habido algún enfado? Puede ser, a mí ni me lo confirman ni me lo desmiente, pero que se vayan a separar...Que se hable ahora de crisis cuando han tenido miles de crisis, a veces nos hemos enterado y otras no'', explica Vidal.