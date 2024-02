Sebastián Yatra: "Si tuviese una relación de más de un año me darían ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra ha hablado abiertamente sobre amor, música y familia con Vicky Martín Berrocal en su podcast A solas con.

El artista colombiano ha confesado que solo se ha enamorado "de verdad" dos veces en su vida: de las cantantes Tini Stoessel y Aitana. "Estas dos relaciones ha sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito", comentó.

Preguntado sobre qué le enamora de una mujer, Yatra explicó que para él es importante la "atracción física, para que no sea solo una amistad". "Cuando era más joven, lo único que me importaba era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy en el punto medio. Es importante, pero busco algo más. Si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo o si no tengo cosas en común contigo, me desintereso bastante rápido porque hay demasiada gente linda en el mundo", apuntó el cantante.

Yatra, que se considera una persona enamoradiza y fiel, explicó por qué sus relaciones nunca han durado más de un año: "Me pasa que digo: 'Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?".

El colombiano considera que "cuando uno está en una relación te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien". Por esta razón no descarta tener relaciones abiertas en un futuro: "En este momento, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no lo veo descabellado".