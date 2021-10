Sean Penn y Leila George se divorcian un año después de casarse en secreto

Comienza un nuevo capítulo en la vida sentimental de Sean Penn, que vuelve a estar soltero. El actor de 61 años y su esposa, Leila George, que tiene 29 años, han iniciado caminos separados después de poco más de un año de matrimonio secreto y cinco de relación en los que no han tenido descendencia. Ha sido la intérprete australiana, hija de Vicente Philip D’Onofrio y Greta Scacchi, quien ha solicitado el divorcio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles tal y como ha avanzado TMZ.

Finaliza de este modo la idílica historia de amor de la pareja, que se enamoró trabajando, concretamente mientras ponían voz al audio del libro Bob Honey: Who Just Do Stuff.