Schwarzenegger, implicado en un accidente múltiple en Los Ángeles

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger se vio implicado este viernes en un accidente de tráfico múltiple en la ciudad de Los Ángeles, siniestro del que salió ileso, según informó este sábado la Policía.

El accidente ocurrió sobre las 16.35 horas en la intersección entre West Sunset Boulevard y Allenford Avenue, y en él se vieron implicados cuatro vehículos, uno de ellos el de Schwarzenegger.

En un comunicado, el departamento de Policía de Los Ángeles indicó que todas las partes implicadas permanecieron en el lugar de los hechos hasta que llegaron los agentes y que no se sospecha que ninguna de ellas se encontrasen bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

Schwarzenegger, de 74 años, no sufrió ninguna herida, pero una mujer que viajaba en otro vehículo tuvo que ser trasladada al hospital para que se le tratase una abrasión en la cabeza.

En declaraciones a la revista People, un representante del actor confirmó que se encuentra en buen estado y que su única preocupación es el estado de la mujer que tuvo que ir al hospital.

