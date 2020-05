Sara Carbonero sorprende con su nueva imagen

La última foto publicada por Sara Carbonero en su cuenta de Instagram es distinta a cualquier otra. La periodista descubre en ella su nueva imagen, un cambio radical con el que queda atrás su característica melena castaña. Un año después de ser operada por un cáncer de ovario, empieza nueva etapa renovada. Y las reacciones han sido tantas como unánimes, porque todo han sido piropos y muestras de cariño.

Carbonero, que vive en Porto desde hace varios años con su marido, Iker Casillas, y sus dos hijos, acompaña su primera foto pública con el pelo corto con un escueto "boa tarde".

Hace ahora un año que la periodista anunció que había sido intervenida de urgencia tras serle detectado un tumor maligno en un ovario. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", decía en las redes para informar de su enfermedad, apenas unas semanas después de que Iker Casillas sufriese un infarto mientras entrenaba con su equipo, el Oporto.

Explicaba entonces que la intervención había salido muy bien y que el tumor se había detectado "muy a tiempo", aunque todavía le quedaban por delante meses de tratamiento.