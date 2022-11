Sara Carbonero pide "poquito" tras operarse

"Yo me conformo con poquito". Ese parece ser el nuevo leitmotiv de Sara Carbonero a raíz de su imprevisto ingreso hospitalario. La periodista realizaba su primer gesto tras conocerse la noticia de su operación en la Clínica Universitaria Navarra de Madrid y compartía en sus redes sociales una canción.

Para ilustrar un momento tan complicado —un ingreso urgente para una operación tras una revisión cuando se cumplen tres años de su diagnóstico de cáncer de ovarios—, Carbonero no escogió un tema cualquiera. Se trata de Poquito, de Valeria Castro, cantante y además amiga de la propia periodista. Juntas estuvieron en la radio y, desde entonces, han seguido sus respectivas carreras con entusiasmo.

En una de las estrofas de la canción compartida por la recién operada, Valeria canta: "Yo me conformo con poquito, poquito, que tanto no necesito, que esta flor siempre sintió algo bonito, aunque yo también me marchito un poquito", en clara alusión a los momentos complicados que atraviesa.

Su exmarido, Íker Casillas, no se ha mostrado indiferente a este suceso, sobre a todo, tras el revuelo mediático generado por la filtración de la noticia de su operación. Al parecer, al exportero del Real Madrid no le ha gustado que se haga público un asunto que afecta a la vida personal de la madre de sus dos hijos, pese a tratarse de un personaje público.

En un mensaje publicado a primera hora de ayer, Casillas calificaba de "lamentable" la "carrera por cascar la puta noticia". En concreto, el exfutbolista escribía en su cuenta de Twitter: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado". Y añadía: "La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA", concluía.

Este mensaje ha levantado la polémica en redes sociales, con usuarios que ven "lógico" que Casillas salga en defensa de la mujer con la que tiene dos hijos, Martín y Lucas, y otros que ven "fuera de lugar" que el exguardameta saque pecho por su ex, en lugar de pronunciarse ella misma.