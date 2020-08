Santiago Segura: "No sé qué drogas consume Laura Fa"

Santiago Segura, envuelto en la promoción de Padre no hay más que uno 2, ha aprovechado su visita al plató de Viva la vida para desmentir la información dada por Laura Fa en Sálvame sobre el que sería el próximo proyecto del cineasta y actor. La colaboradora había asegurado que Las Campos iban a ser las protagonistas de la próxima cinta Segura, un filme en el que María Teresa, Terelu y Carmen Borrego interpretarían a unas prostitutas.

"La noticia me parece simpática porque adoro a estas personas. Me caen muy bien”, dijo. "Es tan surrealista que no pasa nada, pero imagínate que esa señora dice que hago orgías con domadores de circo. Tener que desmentir ese tipo de cosas te pueden crear muchos problemas. No sé qué tipo de drogas consume Laura Fa", comentó.