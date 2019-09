Santi Abad: "El baloncesto me arruinó la vida"

El exala-pivot Santi Abad, exjugador de Barcelona, Madrid, Tau o Breogán (temporada 98-99), ha concedido una entrevista a El Mundo en el que habla abiertamente de su lucha contra la depresión y el sabor amargo que le ha dejado un deporte del que fue uno de los reyes durante los 80 y los 90. "A mí el baloncesto me arruinó la vida", así de crudo se manifiesta y comenta como, desde sus inicios, se ha sentido "maltratado por el deporte profesional".

Su primera depresión, revela, la sufrió con 20 años después de un revés profesional. "Entonces sólo crees que estás triste, que es un mal momento y no razonas más. No entendía qué había pasado. (...). La depresión te enseña luego sus formas y sus caminos, pero entonces mi vida sólo era un vacío, un vacío físico. No tenía energía como para tener ningún estímulo. Me abandoné totalmente", relata.

Al parecer, las idas y venidas del estado depresivo fueron desde entonces una constante para él. "Aunque metiese 20 puntos, me iba llorando igual", señala, añadiendo que su hijo es su principal motivo para seguir adelante.

Con su retirada, dice Abad, las cosas solo fueron a peor. "Cuando lo dejé estaba perdido, descolocado. Empiezo a trabajar en una empresa de publicidad. Había ahorrado pero no tenía suficiente para vivir. Monto una empresa con unos amigos, les avalo y me acaban dejando una deuda de más de 300.000 euros que aún arrastro. Una vez acaba esta fase, entro en una depresión muy gorda. Me separo, me vengo a vivir a Vitoria para escapar y caigo en profunda depresión", confiesa.