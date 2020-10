Sandra Golpe confiesa que fue violada hace 20 años

LA PERIODISTA Sandra Golpe, uno de los rostros más conocidos de Antena 3, reveló que hace veinte años fue violada cuando volvía de madrugada a casa desde el trabajo "cuando estaba en otro medio de comunicación".

"Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino. Le dije: ‘Buenas noches’ y no me contestó. Tuve una sensación rara pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos. Cuando llegó el ascensor me empujó dentro", explicó Sandra Golpe durante su testimonio en el Trui Teatre de Palma de Mallorca.

"Me tiró contra el suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Tuve la inmensa suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció. Como pude, subí, me llevaron a la Policía mis compañeros de piso, estuve en el hospital...", relató la colaboradora de Carlos Alsina.

Sandra Golpe, que tenía que volver a presentar informativos apenas 48 horas después de la agresión, explicó que "no sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando, estaba en shock pero fui igualmente. No quería que afectase a mi trabajo. Fui con la denuncia y con el trauma".

Cuando le contó "con mucha vergüenza" a su jefa la agresión sexual que había sufrido y pidió un cambio de turno, recibió una negativa. "No le dio más importancia. Todavía hoy no lo entiendo". La periodista contó que el autor de la agresión, que había agredido a más mujeres, fue encarcelado y "todavía sigue en Soto del Real".