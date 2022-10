Samantha se defiende de las críticas por el polémico vídeo de su hijo y pide perdón

Samantha Vallejo-Nágera ha salido al paso de la avalancha de críticas recibidas tras publicar un vídeo en el que regañaba a su hijo Roscón. Las imágenes compartidas por la jurado de MasterChef en su perfil de Instagram, mostraban al adolescente, de 13 años, llorando desconsolado mientras su madre le reprendía por ver la televisión sin permiso. Una publicación que generó multitud de reacciones y, aunque no faltaron quienes apoyaron la actitud de la chef, fueron muchos, entre ellos varios rostros conocidos, los que criticaron que expusiese al menor públicamente de esa manera.

"No le hagas esto", pidió Mercedes Milá. "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", escribió por su parte Anabel Pantoja. En la misma línea, Adara Molinero censuró: "Le haces llorar por ver la tele, le asustas por castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías de respetarle a él y a su intimidad".

Ante el revuelo suscitado, la cocinera ha decidido eliminar el polémico vídeo de sus redes sociales y dar explicaciones en otro en el que explica sus motivaciones y se disculpa con las personas que se han sentido ofendidas.

"Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele. Es increíble cómo cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo. Creo que es un niño súper feliz que nos hace muy felices a todos con su día a día, sus deberes, sus canciones, sus sonrisas, su carita y ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños. Por eso lo saco en mis redes sociales", explica Samantha en el nuevo vídeo. "Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención. Lo siento muchísimo. Muchas gracias y buenas noches", termina.

También en esta ocasión ha tenido una gran repercusión, entre famosos y personas anónimas, pero esta vez la gran mayoría fueron comentarios positivos. "Gracias, Samantha, tus palabras te llenan de valor a mis ojos", escribió por ejemplo Mercedes Milá.