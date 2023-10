Sam Neill: "Estoy preparado para morir, pero me fastidiaría bastante"

Sam Neill, el hombre que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico, anunció hace meses que sufría leucemia. Ahora, tras dejar la quimioterapia y someterse a un tratamiento experimiental, el actor neozelandés asegura estar "preparado para morir", aunque admite que le "fastidiaría bastante".

Su cáncer lleva 12 meses en remisión, pero los médicos le han advertido que el tratamiento dejará de funcionar. Sam Neill padece un linfoma no Hodgkin de células T, un tipo de cáncer poco frecuente pero muy agresivo. "No tengo miedo a morir, pero me fastidiaría bastante", afirmó a Australian Story.

A sus 76 años, Neill tiene una larga trayectoria, con películas como La caza del Octubre Rojo, El piano o Thor y series como Peaky Blinders o Ivanhoe.