'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa' emiten sin público por el covid-19

Por primera vez en su historia, este martes por la mañana El programa de Ana Rosa se ha emitido sin público... ¿El motivo? Poner en marcha un protocolo para prevenir el contagio del coronavirus. Tras el cierre de los centros educativos en las provincia de Madrid y la decisión de celebrar todos los eventos deportivos del país a puerta cerrada, muchas empresas han empezado a tomar sus propias medidas para combatir esta crisis sanitaria. Por ello, varios programas de televisión han decidido prescindir del público en sus grabaciones, por miedo al covid-19.

El primer formato en llevar acabo esta precaución ha sido El Chiringuito de Jugones de Mega, donde el pasado domingo su presentador, Josep Pedrerol, explicaba la situación: "La decisión ha sido que, por un tiempo, no estéis aquí en el plató. Que sepáis que nos sabe muy mal, pero no podemos hacer que vengáis y que no podamos daros la mano o que no podáis haceros un selfie con nosotros".

Siguiendo el ejemplo del programa de Atresmedia, El programa de Ana Rosa también ha cerrado su plató a los visitantes porque "las sillas están muy juntas. Por respetar ese espacio recomendable de un metro, pues hoy no han venido", tal y como explicaba este martes por la mañana la presentadora mientras podía verse en pantalla la desoladora imagen de las gradas vacías. Además, Mediaset ha decidido aplicar esta misma medida a sus programas de tarde, no únicamente al magazine matinal que presenta Ana Rosa Quintana. De esta manera, Sálvame en Telecinco y Todo es mentira, en Cuatro, tampoco cuentan con público en sus emisiones de este martes por la tarde.

Atresmedia también ha hecho lo propio con Zapeando, en el que se pueden ver las sillas vacías, como sucedía el lunes en Más vale tarde, algo insólito en el panorama de la televisión española. Todavía falta por confirmar si otros grandes formatos como OT 2020 tomarán decisiones de este calibre para evitar la propagación del coronavirus en sus grabaciones.