Salvador Sobral: "Eurovisión fue mi prostitución"

La victoria de Salvador Sobral en Eurovisión 2017 fue considerada una revolución, un cambio de paradigma en el festival europeo de la canción. El jurado y el público dejaron de lado el show que caracteriza a Eurovisión y elevaron a lo más alto a una sencilla balada, con una sobria puesta en escena, y a un músico que desde el minuto uno mostró su rechazo a ese tipo de certámenes.

Y es que ya en su discurso de vencedor, Sobral denunció que vivimos en un mundo de música "fast food", comparándola con la comida basura. Una afirmación que le valió más de una crítica por parte de sus compañeros de concurso.

Sin embargo, el músico de Lisboa continuó con su "pequeña guerra" contra Eurovisión afirmando, un año más tarde, que la canción ganadora del certamen en 2018 era "horrible". Y, como no tiene pelos en la lengua, dejó claro también lo que opina de la televisión y los concursos de talentos: "Jamás sería jurado de un talent show (...) Eso nada tiene que ver con la música, es puro entretenimiento. Preferiría trabajar en restauración".

Ahora, dos años después de su victoria en Kiev, el luso quiso puntualizar sus declaraciones de entonces. "Creo que fui demasiado fundamentalista, quizás muy extremo", dijo en el programa escandinavo Skavlan —según recoge Fórmula TV—, sobre su reacción al recibir el micrófono de cristal. "Mi opinión es que Eurovisión no va de música, sino de espectáculo. Es un espectáculo para que la gente disfrute de la nueva tecnología y los nuevos sonidos", explicó.

Pese al reconocimiento mundial que le brindó el festival, Sobral sigue sin comulgar con el formato. "Eurovisión fue mi prostitución", dijo, dando a entender que había renunciado a muchos de sus valores por participar en el concurso. "No es que esté en contra, es que no me identifico con ese mundo", concluyó.