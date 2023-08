Sale a la luz un nuevo vídeo que desmiente la versión de Rubiales

Luis Rubiales lo tenía claro: "Ella —por Jenni Hermoso— fue la que me levantó a mí del suelo y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un 'piquito'? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

No obstante, en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo que capta el momento desde una perspectiva en la que se puede ver que sería Luis Rubiales el que salta sobre la jugadora.