"No sabía que era protituta" y estaba "celosa de Lara", dice Conde Pumpido de su denunciante

El abogado Cándido Conde-Pumpido hijo ha roto su silencio en ¡De viernes! después de ser acusado de una agresión sexual por parte de una prostituta. Tras ser archivada esta semana la causa contra él por un juzgado madrileño al constatarse que el relato de la denunciante no era creíble y que su versión de los hechos quedaba desmontada por las cámaras de seguridad, Conde-Pumpido confesaba que ha vivido "un infierno" al verse "esposado y retenido en un calabozo".

"De no haber contado con un sistema de vigilancia en casa, no habría podido demostrarlo y todavía prevalecería la versión de la supuesta víctima", señalaba el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que añadía que las falsas denuncias a quien más dañan es a las mujeres que verdaderamente son víctimas de este tipo de delito.

Según su versión de los hechos, tras romper con Lara Dibildos conoció a la denunciante en un local. "Parece que ella tiene interés en mí, hablamos, y acabamos en mi casa como una noche normal, en ese momento no hubo ningún tipo de relación sexual", explicaba, añadiendo que tras un segundo encuentro empezaron "una relación un poco más intensa". El abogado sostiene que todo se torció cuando Lara Dibildos hizo oficial su ruptura con él y comenzó a recibir mensajes de amigos y conocidos. "A ella le resulta bastante desquiciante que se esté hablando continuamente de mi expareja", resalta, afirmando que entonces decidió enfriar la relación, desatando ataques de celos e ira en ella.

Sobre la condición de prostituta de la mujer, sostiene que no la conocía. "A mí no me lo contó, no lo supe hasta que ella lo dijo". Finalmente, sobre la noche que se desató el escándalo, afirmó que ese día ni siquiera mantuvieron relaciones. "Cuando me cansé de escucharla, le pedí por favor que se fuese de mi casa y entonces ella se hizo la ofendida, le pedí a un amigo mío que estaba en la casa que la llevase y eso ella se lo tomó muy mal", dijo.