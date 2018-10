Sabela y Alba, de 'OT', reflexionan sobre el amor y las relaciones

Sabela Ramil y Alba Reche han aprovechado un descanso entre clase y clase para reflexionar sobre el amor y sus relaciones de pareja, protagonizando uno de los momentos más íntimos de la presente edición de Operación Triunfo.

La conversación empezó al recordar Alba a su expareja, con la que rompió justo antes de entrar en la academia. "No tienes la oportunidad de decirle: 'oye, ¿estás bien?'", lamentaba la concursante, mientras Sabela intenta consolarla.

La pontesa también confesó sus miedos en cuenta al amor y a lo que pueda pasar cuando salga del concurso. "Confío plenamente en mi pareja pero lo que me preocupa es el sentimiento, ¿sabes? El sentimiento de amor", explicaba la cantante gallega. "Si el sentimiento de amor se apaga por esto... Ante una situación extrema, o te unes mucho o te separas del todo", reflexionó.

Sabela compartió con su compañera que llevaba siete años de relación con su novio, "con nuestros más y nuestros menos, pero hemos construido algo". Así, dijo que no importaría ir a vivir fuera cuando abandone el concurso, "sabiendo que no voy a perder algo muy importante en mi vida", dijo en referencia a su chico. "Perder todo eso no me gustaría, me daría pena y lo pasaría mal. Yo confío un montón en nosotros", concluyó.