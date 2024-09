El enigmático avance del próximo proyecto de Rosalía desata las especulaciones

La cantante española Rosalía ha generado revuelo entre sus seguidores al compartir un enigmático avance de lo que podría ser su próximo proyecto musical. A través de su canal de WhatsApp, la artista catalana reveló un breve fragmento a capela de una canción aparentemente en el género de la copla, un territorio que ya había explorado levemente en su álbum debut Los Angeles de 2017.

🚨🚨ROSALÍA SUBE UN ADELANTO DE SU PRÓXIMA CANCIÓN pic.twitter.com/fpON2YrlKg September 22, 2024

En el audio compartido, se escucha a Rosalía entonar las siguientes líneas: "Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao". La melodía y la letra sugieren un retorno a las raíces flamencas de la artista, aunque habrá que esperar a escuchar la producción completa para confirmarlo.

Además del fragmento musical, Rosalía también ha dejado pistas sobre su próximo lanzamiento a través de su perfil de Instagram. Hace unos días, publicó una imagen críptica con la letra griega omega, lo que ha llevado a especular que este símbolo podría ser un elemento clave en torno a su nuevo proyecto, de manera similar a como la mariposa lo fue para su aclamado álbum Motomami de 2022.

Resumen de pistas y especulaciones

Hasta el momento, las pistas que Rosalía ha compartido sobre su próximo proyecto incluyen:

Un fragmento a capela de una posible nueva canción en el género de la copla.

de una posible nueva canción en el género de la copla. El símbolo omega del alfabeto griego compartido en su perfil de Instagram.

Una reunión con el reconocido compositor español Manuel Alejandro, revelada en marzo de 2023.

Estos indicios han desatado una ola de especulaciones entre los fans y la prensa, quienes esperan con ansias el anuncio oficial de un nuevo álbum o proyecto musical de la artista catalana.

Trayectoria reciente de Rosalía

El revuelo generado por estos avances se da en el contexto del enorme éxito que Rosalía ha cosechado en los últimos años. Su álbum Motomami, lanzado en 2022, fue aclamado por la crítica y el público, llevándose el Grammy al Mejor Álbum Alternativo o Rock Latino y otros cuatro Latin Grammy, incluyendo el codiciado galardón de Álbum del Año.

Además, la artista ha incursionado en interesantes colaboraciones internacionales. En noviembre de 2023, lanzó junto a la icónica Björk el tema Oral, y recientemente acompañó a la estrella surcoreana Lisa en su canción New Woman", que ya acumula más de 135 millones de reproducciones.

Por otro lado, en marzo de este año trascendió la noticia de una reunión entre Rosalía, Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro. Según reveló este último, los cantantes le habrían encargado un tema para interpretar a dúo, lo que aumenta las expectativas sobre posibles nuevas colaboraciones.