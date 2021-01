Adara: "Yo no he dejado a nadie"

La ruptura de los exgranhermanos Adara Molinero y Rodri Fuertes va camino de convertirse en uno de los culebrones de este inicio de 2021. Eran los fans de la ganadora de Gran Hermano Vip los que daban la señal de alarma al constatar que la madrileña había borrado sus fotografías con su novio en Instagram y había dejado de seguir al influencer en redes sociales.

En apenas dos días, mucho se ha especulado con los motivos de esta ruptura no confirmada por ninguno de los protagonistas, y con la posibilidad de que fuese un simple enfado por parte de Adara, que este lunes rompía su silencio para pedir respeto tanto para Rodri como para ella y desmentir que se tratase de un montaje para volver a televisión.

La exgranhermana volvió a pronunciarse sobre el fin de su idílico romance, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. "Esta va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie", confesó tan rotunda como tajante, intentando zanjar así la polémica pero dejando en el aire numerosas cuestiones sobre su ruptura sentimental. "Soy impulsiva. Aún así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio", escribía en redes.

Los motivos de la ruptura de los exgranhermanos siguen en el aire y algunos fans apuntan a un montaje para volver a la televisión

Y es que, sin decirlo claramente, Adara deja claro que no quiere hablar de su ruptura pero que ha sido Rodri el que ha finalizado la relación. Adara contestaba además a los mensajes de ánimos de sus seguidores y, además, daba carpetazo a los que apuntan una posible maniobra para estar de actualidad y que la vuelvan a llamar para la televisión. "Si quisiera televisión, nunca me hubiera ido. Paciencia", sentenciaba la joven.

Mientras tanto, el influencer continúa conservando sus fotografías con la que era su novia desde hace seis meses en su cuenta de Instagram y todavía no ha dado su versión sobre la que promete convertirse en una de las rupturas que más dará que hablar en las próximas semanas. Adara y Rodri se conocían desde hace años, cuando coincidieron en la casa de GH, pero su relación no afloró hasta hace seis meses, tras la complicada relación de ella con Gianmarco Onestini.

Mientras, el exmarido de Adara, el también concursante de GH Hugo Sierra e Ivana Icardi proclaman su amor a los cuatro vientos. Los también concursantes de Supervivientes disfrutan, nueve meses después, de su vida en Palma de Mallorca ajenos a los focos y no pueden ser más felices. Juntos, han pasado estas fechas tan señaladas rodeados de la familia del uruguayo, quiénes han recibido con los brazos abiertos a la argentina.

Ha sido Ivana Icardi, muy activa en redes sociales, quien hacía balance de un 2020 muy positivo para ella por haber encontrado en él al amor de su vida: "Mi vida dio un giro, me mudé de Italia a España, pasé de estar sin pareja a conocer a un hombre maravilloso, al que amo con el alma y que a día de hoy seguimos compartiendo todo juntos", escribía junto a una imagen con su chico en la que mostraba su agradecimiento por el cariño recibido.

Por el momento, Hugo Sierra, que actualmente mantiene una relación muy cordial con Adara por el bienestar de su hijo Martín, ha preferido no entrometerse en los problemas personales de la que fuera su pareja y sigue feliz volcado en su día a día con Ivana y su nueva faceta como representante de jugadores.