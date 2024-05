Rodrigo Vázquez avisa en 'El Cazador' a los turistas: "Colega, ¿dónde está mi coche?"

Se acerca el verano y las redes sociales de Galicia afilan sus colmillos. A la vuelta de la esquina, con un brillo especial en la pupila y el placer culpable de querer que vuelva a suceder, muchos esperan a que confluyan dos elementos tan clásicos del periodo estival galaico como la ración de chipirones en el chiringo o los peregrinos bajando por la compostelana Rúa de San Pedro. Hablamos, claro, de esa mezcla explosiva que supone juntar las ganas de aparcar de algún turista despitado y las apetecibles (y vacías) rampas de los puertos de nuestros queridos pueblos costeros.

Todo esto debió rondar la mente de Rodrigo Vázquez, el carismático presentador ourensano de El Cazador. Pero como Rodrigo es mejor persona que muchos de nosotros, decidió utilizar el altavoz que le ofrece el concurso de Televisión Española para advertir a todos aquellos que visiten la costa de Galicia durante las vacaciones.

"Os lo digo. Información de servicio para los turistas. No solo en Galicia, sino también en el Cantábrico. A veces en verano llegáis a una fiesta de pueblo, en el mar... y decís: aquí, al lado del puerto, donde están los barquitos, hay sitio", comentó el comunicador.

"Y luego volvéis a las seis horas y decís: Colega, ¿dónde está mi coche? Pues debajo del mar, porque la marea sube mucho", advirtió Rodrigo Vázquez.

El perfil de redes del concurso televisivo se hizo eco del momento y subió a redes el vídeo en el que Vázquez avisa a los turistas, a lo que el propio presentador contestó aportando imágenes de lo que sucede en las zonas portuarias de Galicia.

Así que ya sabes: si bebes, no conduzas. Y si no bebes y conduces, pero no tienes donde aparcar, procura alejarlo unos cuantos metros de la línea de costa.