Rod Stewart y su hijo se declaran culpables de agresión

El cantante Rod Stewart y su hijo Sean se declararon culpables de agresión en un caso judicial a raíz de un altercado ocurrido en un exclusivo hotel de Florida (EE UU) durante las festividades de Año Nuevo de 2019, según documentos de la corte a los que Efe tuvo acceso este viernes.

El artista británico y su hijo se han declarado culpables de agresión simple, un cargo menor, en ausencia y a través de documentos presentados en la corte por su abogado, Guy Fronstin.

De esta manera, el intérprete de Maggie May y su hijo de 41 años no tendrán que comparecer en un tribunal ni habrá proceso judicial, además de no tener que pasar tiempo en la cárcel.

Los hechos se remontan a la noche del 31 de diciembre de hace dos años, cuando Stewart y su hijo mayor, Sean Roderick, mantuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, que les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel Breakers Palm Beach, al norte de Miami, y el altercado escaló hasta llegar a los golpes.

Según documentos judiciales, Dixon dijo que Sean se le enfrentó, él lo hizo retroceder y el hijo del cantante supuestamente respondió empujándolo. En medio del forcejeo, el rockero se acercó al guardia de seguridad y le lanzó un puñetazo en el pecho.

Posteriormente, el cantante, de 76 años y que en 2016 fue nombrado caballero por la reina Isabel II, dijo que el guardia se había mostrado beligerante aunque ofreció disculpas por el incidente.

La declaración de culpabilidad se da luego de que en octubre fracasara un acuerdo entre ambas partes, por lo que el británico y su hijo tenían una audiencia prevista para enero próximo.

La oficina del fiscal estatal de Palm Beach, Dave Aronberg, que procesó el caso, declinó de hacer comentarios.