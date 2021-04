Rocío Flores, colaboradora desde hace una semana de El Programa de AR, ha roto su silencio y se ha dirigido a su madre, Rocío Carrasco, mirando a la cámara: "Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie, están aquí. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros. Siéntate con nosotros. Habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero más daño, no puedo más", dijo con voz entrecortada la joven, fichada por el programa de Ana Rosa para comentar la edición de Supervivientes 2021.

La nieta de Rocío Jurado había asegurado en su estreno en la tertulia televisiva que no hablaría del documental en el que su madre habla de la difícil relación que vivió con su padre, Antonio David Flores. Sin embargo, siete días después ha decidido contar cómo se siente. "La presión mediática detrás de mí, los periodistas haciéndome las mismas preguntas todos los días... Al final, por mí misma decido explicar cómo me siento. Si me quedo en casa y no vengo a trabajar y aprovecho la oportunidad es porque tengo algo que ocultar y tengo miedo; y si vengo a trabajar y soy agradecida e intento separar en la medida de lo que pueda, es porque no tengo sentimientos", destacó la primogénita de Carrasco, que una vez más se ha posicionado a favor de su progenitor.

"Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie. Y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé perfectamente lo que he vivido en casa de mi padre", recalcó, para a continuación negar que el ex guardia civil les haya inculcado a ella y a su hermano "odio" hacia Rocío Carrasco. "Se ha dicho que estoy manipulada. Tengo 25 años y he demostrado muchas veces que soy una persona con criterio que piensa por sí misma. Mi padre no es como se le está describiendo en el documental", ha defendido.

"Me siento mal, me siento destrozada, creo que esto es muy injusto", se lamentó, antes de recordar que su hermano también está sufriendo y que ella ya ha intentado sin éxito contactar con Carrasco. "Mamá, lo he intentado por activa y pasiva, de forma privada", dijo, y apuntó que la llamó el 3 de diciembre y que esta semana volvió a intentarlo dos veces. "Veo que la única manera que contactar con ella es hacerlo públicamente", lamentó.