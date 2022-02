Rocío Flores presume en redes de un aumento de pecho con un escotado vestido

Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, no pudo evitar mostrarse de lo más ilusionada con el resultado de su aumento prostético de pecho, si bien advirtió que todavía tiene que ponerse cualquier prenda con el sujetador que le pusieron tras la intervención y que solo se ha liberado de él para hacer esta foto.

Aunque su proceso de recuperación todavía no haya terminado, Flores presume en redes de los resultados con un escotado vestido que arrancó comentarios y reacciones que alaban su belleza. "Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no os podéis imaginar la alegría que sentí", explicó la influencer en sus redes.

Como ella misma expresó, esta decisión la tenía en mente desde hacía mucho tiempo y su entrada en quirófano "no podía esperar más". A las pocas horas de la intervención, Rocío contaba su experiencia. "Tengo molestias, es pronto, pero tengo muchas ganas de mostrar los resultados. Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto", afirmó.

"Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo pero sí que es verdad que tampoco he tenido un dolor que tú digas guau", expresaba en redes.

No es el primer paso de Rocío Flores por quirófano, quien retocó labios, mejillas, nariz y frente tras su paso por el reality Supervivientes y en los últimos meses adelgazó alrededor de 20 kilos.