Rocío Flores, tras pegarle una paliza a su madre: "Papá, ya está hecho"

Tras la emisión de los siete primeros capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, llegó el turno de que hablase la protagonista, Rocío Carrasco, quien acudió este martes al plató de Telecinco para comentar algunos de los momentos más relevantes de la serie documental. "Era necesario y ahora sí que tengo la fuerza y la valentía suficiente para hacerlo", expresó la hija de Rocío Jurado al inicio de la entrevista.

En la charla, una fecha apareció marcada en rojo desde el principio: el 27 de julio de 2012, día en el que su hija, Rocío Flores, le propinó una paliza. "Terminé en el hospital pero no era ella la que me pegaba, era su padre (Antonio David Flores). Porque quiero aclarar que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima, y aún más vulnerable que yo", enfatizó .

Y es que, según Rocío Carrasco, la influencia de Antonio David fue clave para que su hija se enfrentase a ella y acabase agrediéndola. "Para de pegarme cuando me caigo al suelo y pierdo la consciencia. Ahí se asusta y se va (...) Luego, se montó en un coche para ir a un cursillo, llama a su padre y le dice papá, ya está hecho. Por eso digo que lo que pasó fue una obra maestra de ese ser, Antonio David Flores", contó este miércoles entre lágrimas, una versión que fue avalada por el testimonio del chófer que conducía el vehículo.

Además, Carrasco precisó que Rocío Flores, quien después de la paliza acudió a la Guardia Civil para denunciar a su madre, "nunca" se interesó por su estado de salud.

La propia Rocío Flores realizó un llamamiento la pasada semana en el que instaba a su madre a ponerse en contacto con ella. "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, te he llamado dos veces. ¡Llámanos, no puedo más!". Ante eso, Carrasco aseguró que no cogió el teléfono "porque no estoy preparada y sé que ella tampoco".

No obstante, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco negó en todo momento que le hubiese dicho "no me llames más, yo no soy tu madre".