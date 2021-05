Rocío Carrasco: "Pido que se me dé la oportunidad de contar la verdad en un juicio"

El capítulo 11 de Rocío, contar la verdad para seguir viva y la entrevista en directo a su protagonista han vuelto a incendiar la actualidad. En él, la hija de Rocío Jurado ha hablado sobre asuntos económicos, desmintiendo que sus bienes estén a nombre de su marido, Fidel Albiac, o que esté obligada a pasarle una pensión a su hija. A este respecto, asegura que "no tiene derecho a pensión por tener causas de desheredación por lo que ocurrió", en referencia a la paliza que presuntamente le habría propinado cuando tenía 15 años.

Igualmente, no ha perdido la oportunidad de poner en cuestionamiento la insolvencia de la que se quejaba Antonio David, aportando cifras sobre los cobros que habría obtenido de sus intervenciones en televisión hablando de su exmujer.

En lo que atiene a los delitos de violencia de género, Rocío Carrasco aclara no ha sido ella la que ha lo ha denunciado, sino que puso "una denuncia en Plaza de Castilla por lesiones psicológicas y es la propia sala quien lo manda al juzgado de violencia de género de Alcobendas".

Siendo preguntada por las acusaciones de impago de pensión a David, el menor de sus hijos, del que la acusa su expareja y por el que ha presentado una querella, la protagonista ha hecho saber que "David está citado para declarar porque el ser ha vuelto a hacer lo que ya intentó hacer con Rocío. Como tiene 18 años, es él el que tiene que ratificar la denuncia. El padre le ha puesto en esa tesitura". Del mismo modo, ha querido expresar la manipulación que Antonio David ejerce sobre los hijos que tienen en común. "Los ha puesto en mi contra, ha llevado a mi hija a que me pegue una paliza. No me deja vivir. Este señor ha hecho que mis hijos me odien, me ha privado de su amor y su cariño", sentencia.

Por último, la hija de la más grande ha dejado patente que "no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano" y que "Antonio David no ha sido absuelto porque no ha sido juzgado".