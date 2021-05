¿Volverá a ser madre Rocío Carrasco?

La serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva llegará este miércoles a su capítulo final, ocasión en la que su protagonista, Rocío Carrasco, acudirá al plató de Telecinco para el cierre de la temporada.

En la antesala del final, Carrasco contactó por vídeoconferencia con el plató de Sálvame para tratar la inexistente relación que tienen con sus hijos. La protagonista del documental lamentaba su situación y confesaba que le "habría encantado tener más hijos, pero no habría podido tener un embarazo normal y tranquilo. Pero ahora, dicho todo lo que ya está dicho y habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa, creo que me gustaría tenerlos. Ha habido un cambio significativo", comentaba.

"Yo creo que sí. El dolor no se me va y no me voy a curar de hoy a mañana o pasado. No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar", añadía.

Entonces, su amiga Alba Carrillo intervino para preguntarle si habría alguna probabilidad "de que me hagas tía pronto". A esta pregunta Rocío contestó diciéndole "Yo te escribo un mensaje ahora, gordi, no te preocupes", un comentario que hizo saltar las alarmas sobre un posible embarazo.

No obstante, Carlota Corredera puso fin a este momento anunciando que esa pregunta tendría su respuesta en el próximo programa.

Rocío Carrasco, de 44 años, tiene dos hijos con su ex Antonio David Flores, Rocío y David, que actualmente viven con su padre y no mantienen relación con ella.