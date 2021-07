Rocío Carrasco aterriza de forma espectacular en 'Sálvame'

"Uno de mis mayores deseos es volver a mi vida profesional y lo voy a hacer". Estas fueron las primeras palabras de Rocío Carrasco tras anunciarse su fichaje por Sálvame el lunes. La hija de Rocío Jurado tenía ganas y este miércoles lo ha demostrado.

Carrasco ha realizado una espectacular entrada en el programa. Sola, ha penetrado en un plató absolutamente vacío, solo guiada por una potente luz.

"Esta silla me gusta", decía acariciando la silla del presentador. Rocío permanecía sola mientras Jorge Javier Vázquez y los colaboradores esperaban en otro plató y observaban desde la lejanía.

Posteriormente Jorge Javier Vázquez ya ha realizado su habitual presentación, dando la bienvenida a la nueva colaboradora, eso sí, continuando en el otro plató.

"¿Y cuándo nos vamos a enterar de lo que vas a hacer?", preguntó Jorge Javier Vázquez

PAPEL. Una de las mayores incógnitas es el papel que tendrá Rocío Carrasco en Sálvame, pero no se ha despejado.

"No te puedo mentir: no había pensado ni me había parado a pensar en qué quiero hacer, qué no quiero hacer… no había. Todo ha venido rodado. La gente no se lo creerá, pero esto que está pasando aquí se ha decidido hace cuatro días", afirmó Carrasco.

"Cuando te digan por ahí…", señaló la hija de Rocío Jurado indicando con el dedo la ubicación de los directores del espacio.

ENCONTRONAZO. En su primera tarde en Sálvame Rocío Carrasco ya ha tenido su primer encontronazo. Ha sido con Gema López, a la que ha llamado "especuladora".