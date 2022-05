Roberto Vilar, espectador de la final de la Champions con... ¿Froilán?

La final de la Champions que consagró al Real Madrid como rey de Europa contó con muchos espectadores de lujo. Entre ellos se encontraba el presentador de Xove Roberto Vilar, que entre Land Rober y Land Rober encontró un hueco para disfrutar del fútbol.

Desde París subió una imagen con Froilán, nieto de Juan Carlos I y sobrino de Felipe VI. No obstante, algunos usuarios de redes sociales se preguntan si el de la fotografía es el hijo de la infanta Elena o un clon.

Di miña nai que ise non é Froilan , é ou non é?

Y es que en caso de tratarse de Felipe Juan de Marichalar y Borbón, el joven habría sufrido un cambio físico importante. No son pocos los que apuntan a un parecido con Fernando VII.

Non me diredes que ese fenotipo de Froilán non merece unha pintura á altura da realeza… E ese parecido a… empeza por Fer… acaba por …étimo? @elbarroquista @cipripedia @Luis_pastor