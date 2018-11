Robert de Niro y Grace Hightower se separan tras más de 20 años de matrimonio

El actor Robert de Niro y la actriz y filántropa Grace Hightower se han separado tras más de veinte años de matrimonio, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

De Niro, que había estado casado con Diahnne Abbott entre 1976 y 1988, y Hightower contrajeron matrimonio en 1997 después de una relación de alrededor de diez años.

No es la primera vez que De Niro y Hightower se separan, ya que en 1999 el actor solicitó el divorcio. La pareja, que tuvo dos hijos, renovó sus votos matrimoniales en 2004.

Doble ganador del Óscar y considerado como uno de los mejores actores de la historia del cine, De Niro estrenará el próximo año The War with Grandpa, junto a Christopher Walken y Uma Thurman; The Irishman, que es la nueva cinta de Martin Scorsese; y la película sobre el personaje del Joker, villano de las historias de Batman, que protagonizará Joaquin Phoenix.