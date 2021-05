Robert de Niro sufre un accidente durante el rodaje de la nueva película de Martin Scorsese 

Robert de Niro está inmerso en el rodaje de Killers of the Flower Moon la nueva película de Martin Scorsese. La grabación está teniendo lugar en Oklahoma, donde el actor ha sufrido un accidente que le ha provocado heridas en una pierna y le ha obligado a abandonar la filmación. Según informa TMZ, el incidente no tuvo lugar en el set, sino durante el tiempo libre del intérprete, que en el filme comparte protagonismo con Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons. Por el momento no se conoce la gravedad de sus heridas. "Tomó un vuelo el jueves por la noche con destino a su casa en la ciudad de Nueva York y planea ver a un médico el viernes", señala TMZ.

"En cuanto a si se retrasará la producción, una fuente cercana a De Niro afirma que el actor ya estaba planeando irse a casa desde hace semanas, pero una fuente de producción señala que a los miembros del equipo les dieron el viernes libre debido a la lesión, así que es posible que a De Niro todavía le quedaran un par de escenas por rodar", añade la web.

Basada en el libro Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, escrito por David Grann, cinta está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y narra los asesinatos de la comunidad indígena Osage por intereses petroleros. Una serie de crímenes brutales que se conocieron en la prensa como el Reinado del Terror en el marco de la cual se confirmó el asesinato o la desaparición de más de 60 personas entre 1921 y 1926 y cuya investigación incluyó la primera operación encubierta realizada por la agencia que, años más tarde, se convertiría en el FBI.

El rodaje se está llevando a cabo en Pawhuska, Oklahoma, en la región noreste del estado y sus alrededores. Con guión escrito por Eric Roth (Forrest Gump, El curioso caso de Benjamin Button) y el propio Scorsese; la fotografía corre a cargo de Rodrigo Prieto, director de la fotografía de 'El irlandés; el diseño de producción lo firma Jack Fisk, habitual colaborador de Terrence Malick, el cual colabora por primera vez con Scorsese. Robbie Robertson compone la música original, siendo el habitual compositor del cineasta neoyorkino, al firmar las bandas sonoras de títulos como Toro salvaje, Casino o Infiltrados.

Junto con DiCaprio, Plemons y de Niro, completan el reparto Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepher y Sturgill Simpson, entre otros.