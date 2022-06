Roban joyas y dinero en la casa de Ronaldo en Ibiza donde se aloja Verratti

La Guardia Civil investiga el robo de una importante cantidad de joyas y dinero que ha sufrido el futbolista italiano del PSG Marco Verratti en la casa en la que este verano se aloja en Ibiza, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación. La vivienda asaltada está ubicada en la zona de Cala Jondal, en el municipio de Sant Josep, y, según publica Diario de Ibiza, es la propiedad que el exjugador brasileño y actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, tiene en Ibiza.

Aunque no está confirmado, el valor de las joyas y el dinero sustraído podría ascender a unos 3 millones de euros. En el momento del robo no había nadie en la casa y no había signos de que la puerta hubiese sido forzara para acceder al inmueble.

La denuncia del robo se interpuso ante la Guardia Civil en la madrugada del lunes.