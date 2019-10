El Roast Battle más agrio: Felisuco y Anabel Alonso se enzarzan en Twitter

Las redes sociales son espacios en los que la gresca se produce a la mínima. Un simple chascarrillo puede conducir a verdaderas batallas, incluso entre humoristas.

Los últimos en protagonizar un episodio de este tipo han sido Anabel Alonso y Felisuco. La actriz publicó un tuit en el que hacía una broma sobre el paracaidista accidentado en el desfile del Día de la Hispanidad. "¿Iba de farol?".

¿Iba de farol?



Impacta contra una farola el paracaidista que llevaba la bandera de Españahttps://t.co/8lXaiJ8gfL October 12, 2019

A lo que el ahora miembro de Ciudadanos no tardó en responder: "Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo".

Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo.



Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo https://t.co/VluxrjKvSK — Félix Álvarez (@Felisuco_) October 12, 2019

Anabel Alonso tuvo la última palabra: "Tú no sabes que es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión".