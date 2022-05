Mejide a Iglesias: "No me he metido una raya de coca en mi vida, ¿a qué le das tú?"

Risto Mejide está a la greña con Pablo Iglesias tras aludir el político, con una canción, a una supuesta adicción a las drogas del presentador. El exministro y exlíder de Podemos, al que en el programa de Risto le llamaron "el emérito de Podemos", fraguó su propia vendetta.

Además de mentiroso, cobarde: mencionarme sin etiquetarme para lanzar acusaciones así de falsas y así de graves. Hoy contesto a @PabloIglesias desde @todoesmentiratv y le dedico algo más que una canción. 😎😎😎😎 https://t.co/qOIQCFoCDb — Risto Mejide (@ristomejide) May 2, 2022

Iglesias, en su programa La base’, le dedicó a Mejide la canción del grupo Lendakaris Muertos titulada Oso Panda acompañada de un comentario: "Para ocultar ese tipo de ojeras, la de Oso Panda, unas gafas de sol como las de Risto funcionan de cine. Tú sí que vales, Risto".

Esta mítica canción habla de las "ojeras farloperas". De forma indirecta Pablo Iglesias acusaba al presentador de Todo es mentira de cocainómano.

Y Risto Mejide respondió: "Es curioso que diga lo de consumir droga. A mí precisamente que no me he metido una raya de coca en mi vida". Y agregó: "Si cuando no te gusta lo que dicen, la única explicación que eres capaz de argumentar es que los demás somos unos drogadictos, ¿a qué le estás dando tú, Pablo? ¿Qué te metes tú?".