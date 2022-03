Risto Mejide y Anabel Alonso, investigados por sus críticas a los antivacunas

El presentador de televisión Risto Mejide y la actriz Anabel Alonso han sido citados a declarar ante la justicia por un supuesto delito de odio. El motivo son varias de sus declaraciones sobre los antivacunas, emitidas en el programa de Cuatro Todo es mentira.

El juez considera que existió una "reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o discriminación contra un determinado colectivo, y contrario a la convivencia".

Los hechos tuvieron lugar en el mes de noviembre de 2021. Mejide comentó las medidas que los gobiernos de Singapur y de Austria iban a aplicar contra aquellas personas que no se vacunaran: "Quería comentar con ustedes algunas de las medidas que convierten a los no vacunados prácticamente en apestados, que a mí me parece bien". A lo que un tertuliano añadió "que los marquen como medida".

Por otra parte, Anabel Alonso solicitó en el mismo espacio televisivo que las personas no vacunadas "no tengan libertad de movimiento o no se les permita hacer ciertas cosas".

El 24 de marzo tanto Mejide como Alonso tendrán que acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.