Risto Mejide y Natalia Almarcha confirman su ruptura con un cruce de 'stories'

El presentador y publicista Risto Mejide y la farmacéutica Natalia Almarcha ya no son pareja. Seis meses después del inicio de su relación, él mismo confirmaba su final a través de las redes sociales, vía empleada también después por la joven para responder al extenso comunicado de su ya ex.

En él —divulgado este jueves a través de un story de Instagram que ya no está accesible—, Mejide empezaba por señalar que "de cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos".

"Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor", continuaba el presentador televisivo.

Y seguía: "No esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable. Esa persona merecerá siempre mi respeto y por lo tanto, mi más sincera consideración. Si ella decide contaros la mitad de nuestra historia, será cosa suya".

La respuesta de Natalia Almarcha ​

La reacción de Natalia Almarcha, de 27 años —21 menos que el presentador—, llegó unas horas después de que se conociese el comunicado de Mejide, y para ello hizo pública temporalmente su cuenta de Instagram, hasta entonces —y ahora de nuevo— privada.

"Desde el primer momento he defendido mi intento de anonimato, pero no veo otra forma de defenderme que no sea haciéndome pública la cuenta para dar visibilidad a este mensaje", señala la joven en el comienzo de su story, recogido por varios medios de comunicación.

A partir de ahí, y después de que Mejide señalase que no daría su versión —"y no porque me falten ganas, o razones muchas veces"—, Almarcha asegura tener la "conciencia súper tranquila" tras una relación en la que subraya que lo ha "dado todo".

"Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él", sostiene.

Natalia Almarcha, muy molesta, responde a Risto Mejide https://t.co/86oFpRLaKZ — Revista SEMANA (@semana_revista) June 16, 2023

"Y por respeto, yo tampoco voy a contar nada que haya vivido con nadie. Y podría perfectamente utilizar este medio para dar mi versión en lugar de tener que defenderme y... NO", explica.

A partir de ahí, la farmacéutica pide a la prensa respeto. "Es ilegal publicar contenido privado de una persona que tenía cerrado su Instagram y manipularlo para crear conflictos", concluye.