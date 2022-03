Resines cuenta sus cuatro experiencias cercanas a la muerte antes del covid

Antonio Resines volvió a casa el pasado 10 de febrero después de pasarse más de un mes en coma por culpa del covid-19, un hecho que le provocó una atrofia muscular del 80% debido a su largo paso por la Uci. Después de esta dura experiencia, el actor ha decidido compartir públicamente las otras ocasiones en las que vio peligrar su vida.

"Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron)", comienza diciendo el intérprete en un texto de su página personal de LinkedIn.

A pesar de que Resines menciona "cuatro experiencias que te marcan para toda la vida", su escrito se centra en una de ellas, que califica de "cercana a la muerte". Tras este accidente, ocurrido en Italia, el actor recibió "una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto" al suyo, lo que le generó "una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo". "¿Me acogerán allí?", se pregunta en el texto con sorna.

De hecho, confiesa que por un momento consideró que estaba muerto al verse a sí mismo sobre la camilla, así como a su padre y hermana llorando a su lado.

"Dicen que aprendemos a base de hostias, y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar", añade en su escrito.

Para terminar, Resines lanza una profunda reflexión en la que anima a "disfrutar el camino" de la vida y no amargarse ante los problemas, pues "no existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué)".

VUELTA AL TRABAJO. El actor reapareció el pasado 2 de marzo al ser uno de los galardonados con una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Durante la entrega del premio, Resines reconocido que se encuentra muy cansado tras haber superado el coronavirus y destacó que no cree que pueda volver al trabajo hasta después del verano.

En el acto, presidido por los reyes, el intérprete recibió una de las mayores ovaciones de los asistentes al acercarse a recoger el galardón ayudándose de una muleta. "Me encuentro baldao, puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo pero ha merecido la pena", indicó.

"No creo que haga nada de trabajo hasta después de verano. Este premio es muy importante, es un premio serio. Sabe muy bien que te den este premio cuando estás un poco flojo", comentó el actor a los medios de comunicación.