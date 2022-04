Antonio Resines, en 'La Resistencia': "Soy pobre y una bestia sexual"

Antonio Resines regresó a La Resistencia este jueves tras superar el coronavirus. El actor abandonó el hospital en febrero tras haber estado 48 días ingresado por complicaciones derivadas del covid, 36 de los cuales estuvo en coma inducido en la Uci.

Sin perder el humor y acompañado por una muleta para facilitar su movilidad, Resines aprovechó en primer lugar para lanzar un alegato a favor de la Sanidad pública: "Las he pasado putas en el hospital y quiero hacer un pequeño canto hacia ellos, que sigan contratando gente porque, como es la que pagamos todos, hacen falta más medios".

"Si os pasa algo grave, id a la pública, son buenísimos, pero les falta personal, medios... están asfixiados. Los famosos contratos covid que les hicieron se están acabando. Es cuestión de dinero", insistió.

Su complicada y reciente experiencia con el covid-19 no le libró de las preguntas de Broncano sobre el dinero y el sexo. Sobre lo primero destacó que "no tengo nada de dinero en el banco, la recuperación del coronavirus me ha llevado muchos gastos. No tengo un puto duro".

En cuanto a las relaciones sexuales, Resines no se cortó: "Después del trance que he pasado son brutales. Los corticoides provocan erecciones bestiales, como un caballo".

A modo de conclusión resolvió que "ha quedado claro: soy pobre y una bestia sexual".